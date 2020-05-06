В Иркутске продолжается дезинфекция и мытье улиц

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Иркутске дезинфицируют и моют улицы, подземные пешеходные переходы, остановочные павильоны, тротуары и лавочки. Работы проводятся, начиная с 1 мая, в вечернее и ночное время, сообщает пресс-служба мэрии.

– Дезинфекция проводится при помощи специальных препаратов на основе хлора. Обработка убивает все микробы и бактерии. Основной упор был сделан на магистральные улицы и те, где наблюдается большее скопление людей. Уже обработано семь улиц в Правобережной части города и девять улиц на Левом берегу. Также были обработаны все подземные пешеходные переходы на улице Байкальской, остановочные пункты и тротуары, – отметила и.о. начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Ирина Седунова.

Работы по дезинфекции выполняют специалисты МУП «Иркутскавтодор». В ближайшее время дезинфекция и помывка улиц будет произведена во всех округах Иркутска. Аналогичная дезинфекция центральных городских улиц уже проводилась в апреле в рамках месячника по санитарной очистке города.