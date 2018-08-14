В Иркутске продолжается ремонт дворовых территорий

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ремонт дворовых территорий продолжается во всех районах Иркутска. Так, только в Ленинском округе благоустраивают 45 дворов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мэр города Дмитрий Бердников во время рабочего выезда в Ленинский округ подчеркнул, что подход к созданию комфортной городской среды – комплексный. Одновременно проходит благоустройство дворовых территорий, ремонт жилых домов и реконструкция автомобильных дорог.

– Сегодня мы благоустраиваем дворовые территории вокруг тех домов, которые в этом году и в прошлом отремонтировали по программе Фонда капитального ремонта. Кроме того, сразу приводим в порядок дороги по муниципальной программе «Дороги Иркутска на 2013-2020 годы». Округ, в свою очередь, производит снос металлических гаражей и деревянных кладовок, а управляющие компании проводят текущий ремонт подъездов. Так, комплексно должна вестись работа в каждом районе города, – отметил Дмитрий Бердников.

В 20 дворах Ленинского округа будет произведено асфальтирование проезжей части, устройство тротуаров, бордюров, газонов, лавочек, урн и ограждений. Расширят и парковочные карманы, в том числе возле школы №43 и детского сада №145. Еще 25 дворовых территорий будут благоустроены комплексно. Например, во дворе по адресу Авиастроителей, 30 помимо основных видов работ снесут аварийные деревья, высадят 30 молодых саженцев, появится живая изгородь, спортивная и детские площадки. По желанию жителей детская площадка будет оформлена в виде самолета.

В рамках комплексного благоустройства Ленинского района подрядные организации приступили к выполнению работ по ремонту 19 улиц частного сектора.

Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в Иркутске отремонтируют 213 дворовых территорий, из них 117 благоустроят комплексно. Работы ведутся в соответствии с графиком.