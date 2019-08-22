В Иркутске продолжается ремонт здания Дома молодежи

Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по адресу Терешковой, 23 продолжаются работы по ремонту и приспособлению здания бывшего кинотеатра «Чайка» под Дом молодежи.

Работы выполняются по поручению мэра города Дмитрия Бердникова с привлечением студенческих строительных отрядов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

По результатам обследования здания были даны рекомендации по повышению уровня технического состояния строительных конструкций – усилены аварийная плита покрытия и дверной проем путём устройства металлической рамы. В настоящее время полностью выполнены внутренние демонтажные работы. Силами волонтёров убран строительный мусор.

Напомним, концепция реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» была разработана в ноябре 2018 года Клубом молодых архитекторов. Они предложили создать многофункциональный молодежный центр на базе имеющегося сооружения. По замыслу архитекторов в Доме молодежи на первом этаже будут размещены зрительный зал на 420 мест, универсальный зал, центр молодежного творчества, коворкинг. На втором – малый зал на 180 человек и конференц-зал. Также архитекторы предложили использовать прилегающую территорию – обустроить там молодежный арт-сквер и выставочную площадку. Идею студентов поддержал мэр Иркутска.