В Иркутске с 17 сентября начнут подключать к теплу жилые дома

Иркутск, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ​​В Иркутске с 17 сентября начнется поэтапный запуск тепла в жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Централизованное подключение к подаче тепла производится, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд устанавливается ниже плюс восьми градусов.

По всем вопросам о подключении к теплу жителям необходимо обращаться в управляющие компании. Дополнительную информацию можно получить в отделах жилищного хозяйства комитетов по управлению округами администрации Иркутска по следующим контактным телефонам:

Октябрьский округ: 8(3953)52-03-17, 52-03-20;

Правобережный округ: 8(3953)52-03-83, 52-03-84;

Свердловский округ: 8(3953)52-03-51, 52-03-57;

Ленинский округ: 8(3953)52-02-15, 52-03-38, 52-03-39;

Западное, Южное, Северное УЖКС: 8(3953)500-100;

Восточное УЖКС: 8(3953)235-235.