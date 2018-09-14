|ЖКХ
|16.09.2018
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В Иркутске с 17 сентября начнут подключать к теплу жилые дома
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Иркутск, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 17 сентября начнется поэтапный запуск тепла в жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Централизованное подключение к подаче тепла производится, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд устанавливается ниже плюс восьми градусов.
По всем вопросам о подключении к теплу жителям необходимо обращаться в управляющие компании. Дополнительную информацию можно получить в отделах жилищного хозяйства комитетов по управлению округами администрации Иркутска по следующим контактным телефонам:
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