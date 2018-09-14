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ЖКХ
16.09.2018

В Иркутске с 17 сентября начнут подключать к теплу жилые дома

Иркутск, 16.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ​​В Иркутске с 17 сентября начнется поэтапный запуск тепла в жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Централизованное подключение к подаче тепла производится, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд устанавливается ниже плюс восьми градусов.

По всем вопросам о подключении к теплу жителям необходимо обращаться в управляющие компании. Дополнительную информацию можно получить в отделах жилищного хозяйства комитетов по управлению округами администрации Иркутска по следующим контактным телефонам:

  • Октябрьский округ: 8(3953)52-03-17, 52-03-20;
  • Правобережный округ: 8(3953)52-03-83, 52-03-84;
  • Свердловский округ: 8(3953)52-03-51, 52-03-57;
  • Ленинский округ: 8(3953)52-02-15, 52-03-38, 52-03-39;
  • Западное, Южное, Северное УЖКС: 8(3953)500-100;
  • Восточное УЖКС: 8(3953)235-235.

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