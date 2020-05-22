В Иркутске состоялся городской субботник

Иркутск, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Городской субботник состоялся в Иркутске 23 мая. В уборке территорий приняли участие работники структурных подразделений мэрии, депутаты думы, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель думы города Евгений Стекачев. В ходе мероприятия были приведены в порядок берег реки Ушаковки, остров Конный, берег реки Ангары по улице Верхняя Набережная, берег Иркута в поселке Селиваниха, роща особо охраняемой территории «Синюшина гора», территория ИВАТУ. Со всех территорий было вывезено более тысячи тонн мусора, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – В прошлые годы в месячнике по уборке города принимали участие около 100 тысяч иркутян. В этом году наведением порядка занимались, в основном, представители муниципальных и подрядных организаций, управляющих компаний, сотрудники администрации. Всего порядка 4 тысяч человек. Тем не менее, это не помешало выполнить запланированные мероприятия фактически в полном объеме, Каждому хочется жить в чистом городе. И только от нас с вами зависит, насколько пространство вокруг будет комфортным. Важно помнить простую истину: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Хочу поблагодарить тех иркутян, которые самостоятельно приводили в порядок свои дворы и близлежащие к ним территории, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. Напомним, месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города традиционно проводится в апреле, но в этом году из-за пандемии коронавируса он был продлен до 31 мая. За это время ликвидировано более 130 несанкционированных свалок, на городской полигон ТБО вывезено порядка 5 тысяч тонн мусора. В рамках саночистки проводилась работа по уборке придомовых, бесхозных и общественных территорий, остановок общественного транспорта, были покрашены малые архитектурные формы, город частично очищен от незаконной рекламы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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