В Иркутске стартовал прием заявок по проекту «Любимому городу – новые скверы!»

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска объявляет прием заявок по проекту «Любимому городу – новые скверы!». Для озеленения придомовых территорий иркутянам будут предоставлены саженцы деревьев и кустарников, а также земельный грунт.

Как сообщает пресс-служба мэрии, прием заявок с 12 сентября по 12 октября 2018 года проводит отдел по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска по адресу: ул. Марата, 14, кабинет 110. Часы работы с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Заявку необходимо подать с указанием адреса, где планируется проведение озеленения, ответственного лица за организацию посадок и виды необходимых саженцев.

На придомовую территорию выделяется не более 15 саженцев деревьев и кустарников и не более пяти тонн земельного грунта. Посадки и уход за насаждениями жители проводят самостоятельно.