В Иркутске в 2018 году 15 школ оборудовали в соответствии с требованиями доступной среды

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2018 году 15 учреждений образования оборудовали в соответствии с требованиями доступной среды.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, об этом на заседании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Иркутска рассказала заместитель начальника департамента – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности городского департамента образования Маргарита Захарова.

В учреждениях установили пандусы, подъемники, провели ремонт входных групп, оборудовали соответствующим образом санузлы. Работы проводились в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2020 годы». Из городского бюджета на эти цели было направлено более 9 млн рублей. Кроме того, в Иркутске ведется обустройство лекотек в дошкольных учреждениях. В этом году службы психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития, были открыты в детских садах №18 и №77. До конца года лекотеки появятся в дошкольных учреждениях №51 и №122.

На заседании комиссии также рассмотрели вопросы организации культурно-массовых и спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья в округах областного центра.