В Иркутске волонтеры приведут в порядок 20 старинных домов

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В этом году 300 жителей города выйдут на «Фасадник». Это проект, в рамках которого студенты, предприниматели и просто активные граждане берут в руки кисти и краски, чтобы преобразить деревянные здания.

«Иркутск – настоящий город деревянного зодчества, которому удалось успешно «внедрить» самобытную архитектуру в современную застройку, – сообщает портал «Открытые НКО». – Рядом со старыми домиками с «кружевными» окнами часто возвышаются монолитки, но в этой эклектике есть особая прелесть: на одной стороне улицы – «привет» из прошлого, а на другой – наше настоящее».

Большинство деревянных домов уже отметили свое столетие, и, конечно, нуждаются в ремонте, хотя бы в косметическом. Чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения исторического наследия, в теплое время года местные жители выходят на «Фасадник».

Это проект, в рамках которого волонтеры берут в руки кисти и краски и преображают деревянные дома: резные наличники, ставни, заборы, сами фасады зданий. В этом году активисты планируют «освежить» 20 домов. Это в два раза больше, чем в прошлом. Один из них – на Бабушкина, 11А. Здание 1856 года постройки знаменито тем, что в нем бывали маршал Малиновский и Валентин Распутин. В реставрационных работах примут участие не меньше 300 жителей города. В этом году «Фасадник» проводится за счет средств Фонда президентских грантов.

– Улицы с деревянными домами преображаются физически и формируют доброжелательную атмосферу, – поясняют авторы проекта – активисты Иркутской городской общественной организации по проектированию и внедрению социальных инноваций «Человек Иркутска». – Они становятся уютнее, красивее, приятнее для прогулок. Плюс ко всему, обработанные и окрашенные элементы зданий лучше сохраняются.

Волонтеры «Фасадника» отмечают, что такое «преображение» положительно влияет и на владельцев старинных домов – люди понимают: чтобы привести их в порядок, не обязательно тратить огромные суммы.

– Фасад – это лицо дома, Дома – это лицо улиц, а Улицы – это лицо города. И вместо слов, мы можем приложить усилия и собственными руками сделать лицо Иркутска более привлекательным для нас и гостей города, – говорят участники проекта.

Все покрасочные работы проводятся в соответствии с заранее подготовленной архитекторами колористической схемой, согласованной со Службой охраны объектов культурного наследия Иркутской области. В 2019 году «Фасаднику» удалось привести в порядок 10 домов в центральной – исторической части города.