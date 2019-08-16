В Иркутске за три года для маломобильных горожан обустроили больше 400 пандусов и парковок

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за три года действия программы по доступной среде для инвалидов и маломобильных жителей купили четыре четыре низкопольных автобуса, обустроили 217 парковочных мест и 240 пандусов (съездов) с применением тактильной плитки.

Об этом со ссылкой на заммэра-председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также проведены текущие ремонты в муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждениях: установлены пандусы, подъемники, выполнены работы по расширению входных групп, ремонту санитарных комнат, нанесена контрастная маркировка и многое другое.

Для повышения уровня доступности муниципальных учреждений культуры и предоставляемых ими услуг приобретены и установлены аппарели (мобильные пандусы), электрические подъемники, «ступенькоходы», кнопки вызова персонала, тактильные таблички со шрифтом Брайля, рампы для преодоления порогов, поручни, крючки для костылей, световые маяки для обозначения габаритов дверных проёмов для слабовидящих людей, бегущие строки для информирования людей с ограниченными возможностями.

Администрацией города также активно проводится работа по благоустройству территорий административных округов. В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» за два года благоустроено 27 общественных пространств, 421 дворовая территория, в том числе 167 дворовых территорий благоустроено комплексно.

– Любое строительство инфраструктуры, благоустройство дворов, дорог и социальных объектов соответствуют принципам доступной безбарьерной среды. В декабре 2018 года по итогам проведения 11 Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» Иркутск был удостоен дипломом в номинации: «За эффективную модель создания и развития доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья и системное взаимодействие с профильными общественными организациями», – отметил Виталий Барышников.