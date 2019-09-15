В Иркутске завершается благоустройство двора на улице Сурикова

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершается благоустройство двора дома №26 на улице Сурикова. Об этом сообщает пресс-служба администрации. На месте незаконно установленных гаражей уже оборудовали спортивную площадку. Ее покрыли резинополом, установили ворота для мини-футбола, баскетбольные и волейбольные стойки. Территорию огородили, оборудовали светильниками со светодиодными лампами. В ближайших планах – нанесение разметки на резинопол и установка спортивных тренажеров. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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