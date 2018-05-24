В Иркутске завершены работы по проверке качества благоустройства общественных пространств

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая прошёл рабочий выезд специалистов департамента городской среды по проверке качества комплексного благоустройства общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил начальник отдела строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог МКУПС Иркутска Александр Каштымов, отдельные признаки брака проявились только весной и связаны, прежде всего, с тем, что работы по благоустройству проводились в осенне-зимний период прошлого года. Основная часть дефектов касалась просадки оснований, смещения тротуарной плитки, были замечания по ровности плодородного растительного слоя, восстановлению зелёных насаждений.

Так в новом сквере на бульваре Постышева было отмечено смещение ступеней на центральной лестнице, на малой лестнице – разрушение бетонного ограждения, на детской площадке отремонтирован резиновый пол. «Восстановительные работы проводились с марта по настоящее время. Все замечания подрядчиком исправлены в рамках гарантийных обязательств, которые продлятся ещё пять лет. Фонтан на бульваре Постышева откроется в течение года. Сейчас выполнены все работы по закладке бетонного остова», – рассказал Александр Каштымов.

В прошлом году иркутской администрацией было благоустроено 12 общественных пространств. Строительный контроль на этих участках продолжается. В течение года специалисты мэрии посетили каждый благоустроенный участок, и сейчас все выявленные недочёты исправлены. «Мы находимся в постоянном контакте с жителями Иркутска. Комитет городского обустройства принимает жалобы от населения, и на все сообщения мы реагируем», – отметил представитель администрации Иркутска.