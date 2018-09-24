В иркутском городке ИВВАИУ возобновили подачу горячего водоснабжения

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Около 40 домов городка ИВВАИУ подключили к системе горячего водоснабжения и отопления.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, полная замена полутора километров труб сетей теплоснабжения выполнена с 12 по 25 сентября. Проведена гидроизоляция, установлена запорная арматура, в ближайшее время будут завершены земляные работы, затем выполнено благоустройство территории. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский.

– Замена труб на этой территории была жизненно необходима. На протяжении нескольких лет в отопительный период здесь неоднократно возникали аварийные ситуации. По поручению мэра мы провели полное обследование инженерных сетей. В результате выявлен практически стопроцентный их износ. В сжатые сроки выполнен проект, пройдена необходимая экспертиза. Несмотря на сложность реализации, подрядная организация выполнила работы на 10 дней раньше установленного срока, – отметил глава округа.

По состоянию на 25 сентября многоквартирные дома Иркутска подключены к системе теплоснабжения практически на 100%, за исключением нескольких домов, где управляющие компании устраняют последние недочеты.