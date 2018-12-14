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ЖКХ
13.12.2018

В иркутском избирательном округе №1 установили шесть горок от депутата Светланы Кузнецовой

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Шесть новых горок для катания установлено в избирательном округе №1 депутата думы Иркутска Светланы Кузнецовой.

Большие деревянные горки заранее изготавливают на производственной базе и ставят ежегодно, сообщает пресс-служба думы.

В этом году новые горки появились в поселке имени Горького, в Жилкино возле филиала Дома детского творчества №5, в районе Релки, на улице Розы Люксембург,7-7б, в переулке Восточный, у школы №29. На площадке у ДДТ №5 горку ставят уже пятый год подряд – так удобно всем жителям поселка. Другие адреса меняются в зависимости от заявок горожан. Дети всего округа с нетерпением ждут момента, когда уже можно будет кататься.

– Наши горки – настоящий подарок для детей к Новому году, сколько радости они приносят! Не менее значимыми в преддверии праздника будут новогодние представления, которые мы устроим для всех участников конкурса «Новогодняя игрушка» 25 декабря, – сказала Светлана Кузнецова.

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