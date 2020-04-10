В иркутском микрорайоне Солнечный 9 апреля аварийно отключилось электричество

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 апреля в 8:55 по местному времени произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Солнечный.

Как сообщается на страницах «Иркутскэнерго» в соцсетях, под отключение попали коттеджный поселок Солнечный-2 и часть домов по улице Байкальская.

Бригада «Южных электрических сетей» направлена для устранения причины отключения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 11:00 по местному времени.