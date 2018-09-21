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22.09.2018

В иркутском микрорайоне Солнечный отремонтируют подпорную стену

Иркутск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Солнечный в районе дома № 35 на улице Ржанова отремонтируют подпорную стену до конца октября.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, работы ведутся в рамках реализации муниципальной программы «Экологичный город на 2013-2022гг». Об этом сообщил заместитель мэра – глава комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

– Стена находилась в аварийном состоянии и представляла угрозу для безопасности жителей. В настоящее время сооружение демонтировано и ведутся работы по установке новой подпорной стены из бетонных блоков, – пояснил глава округа.

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