​​В иркутском микрорайоне Зеленый 29 декабря случилась авария на тепловых сетях

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Зеленый в 5:30 29 декабря случилась авария на тепловой сети. Как оказалось, повреждение произошло на участке, принадлежащем Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в Зеленом был оперативно развернут мобильный штаб администрации города под руководством вице-мэра города Виктора Ешеева. Обследование сетей проводили специалисты МУП «ТЭСИ» и ООО «ИТСК».

– Прорыв произошел на старом участке тепловой сети, на которой ремонтные работы в 2019 году не проводились. Эти сети не переданы на баланс муниципалитета и находятся в ведении министерства обороны. Для определения характера повреждения было произведено кратковременное отключение четырех жилых домов и двух административных зданий. В семь часов утра теплоснабжение в жилые дома было запущено. На данный момент авария полностью устранена, – рассказала заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.

За время устранения повреждения снижения температурного режима в жилых домах не зафиксировано, обращений в ЕДДС от жителей микрорайона не поступало.