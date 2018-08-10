В иркутском музтеатре впервые за 30 лет ремонтируют люстры

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Работы по капитальному ремонту электроустановки в фойе второго этажа и в зрительном зале начались в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Как рассказала директор театра Татьяна Мезенцева, учреждению с 2015 года траншами поступают деньги на ремонтные работы. Общая сумма – 32,6 млн рублей. В прошлом году отремонтировали одну люстру над балконом. Люстры в театре висят с момент постройки здания уже около 30 лет. Решение прошлого года было продиктовано тем, что электрика пришла полностью в негодность.

– Устранение опасности возгорания – главная задача капитального ремонта электроустановки в настоящий момент. Эстетическая составляющая также имеет место быть – когда одна люстра горит, а три не горит – это некрасиво. До конца августа мы отремонтируем все оставшиеся пять люстр в зрительном зале, произведем ремонт электроустановки в фойе второго этажа, потолка и заменим все лампочки на светодиодные, – сказала Татьяна Мезенцева.

Вес самой большой люстры в зрительном зале музыкального театра около 300 кг и находится в ней 75 лампочек. Фойе второго этажа освещает 225 люстр.

Также, до середины августа 2018 года продлится тендер на ремонтные работы в большом балетном классе театра. До конца сентября там заменят пол и линолеум на специальные балетные, поменяют электропроводку, радиаторы отопления, отремонтируют стены, потолки, комнаты для переодевания, поставят новые балетные станки и зеркала. На это выделено 13 млн рублей.