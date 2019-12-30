|ЖКХ
|03.01.2020
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В иркутском Ново-Ленино в ночь на 3 января отключили тепло
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Иркутск, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Аварийное отключение теплоснабжения в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске произошло в ночь на 3 января.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 23:45 2 января поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения по улице Розы Люксембург. Без отопления остались семь пятиэтажных домов и один девятиэтажный дом.
В 08:15 3 января теплоснабжение восстановлено в полном объеме.