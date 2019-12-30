В иркутском Ново-Ленино в ночь на 3 января отключили тепло

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На очистке территории Октябрьского округа от снега в штатном режиме ежедневно работают более 320 дворников, а также около 40 единиц техники. В округе 1675 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают около 70 управляющих компаний и порядка 40 ТСЖ и ТСК.