В Иркутском районе на территории фермерского хозяйства нашли свалку площадью почти четыре гектара

Иркутский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Индивидуальный предприниматель на переданном ему участке плодородной земли допустил ее порчу и загрязнение, устроив свалку отходов площадью свыше 37 тысяч квадратных метров, Его оштрафовали на 60 тысяч рублей и обязали все исправить до конца этой осени.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, бизнесмену разрешили использовать землю под крестьянско-фермерское хозяйство, участок юго-восточнее села Никольск Иркутского района передали ему в аренду до 13 августа 2023 года.

По согласованию с прокуратурой Иркутской области Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку. В ходе осмотра участка зафиксированы карьерная выемка на 28 квадратных метров глубиной 1,5 метра и два очага снятия плодородного слоя почвы глубиной до 35-40 см: 15 «квадратов» – на месте погрузки угля и 951 «квадрат» – на месте планируемого строительства. Факт снятия плодородного слоя подтвержден исследованиями почвы, которые показали существенное снижение плодородия по всем показателям. За самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы глава КФХ был оштрафован на пять тысяч рублей, ему также выдано предписание об устранении нарушения в срок до ноября 2018 года.

При обследовании территории земельного участка также установлено, что непосредственно на плодородном слое почвы организовано несанкционированное размещение отходов производства и потребления – деловой древесины, обзола, коры, стружки, опилок, металлического лома тары различного происхождения, строительного мусора, свиной навозной жижи, костей и шкур животных. Пробы почвы, отобранные с места складирования, показали загрязнение и порчу земель на общей площади 1795 квадратных метров – бенз(а)переном – в 1,4 раза, нефтепродуктами – в 6,88-50 тысяч раз, а также сульфитредуцирующими клостридиями. За это предпринимателю назначили крупный штраф и обязали провести работы по восстановлению земельного участка.