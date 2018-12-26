В Иркутском районе продолжаются перебои с электроснабжением: жители пытаются отапливать дома электрообогревателями

Иркутский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 27 декабря вновь произошли перебои с электроснабжением. В 10:10 отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово–ЖК Куда, в результате чего частично лишились электричества село Хомутово и деревня Куда.

Персонал филиала ОАЭ «ИЭСК» Восточные электрические сети уже обнаружил повреждение. Прогнозируемый срок устранения – 13:30.

ВЛ-10 кВ Хомутово–ЖК Куда отключалась 26 декабря в 17:29. Электроснабжение населённых пунктов было восстановлено в 18:35.

Напомним, аналогичные отключения Куды и Хомутово происходили 26 декабря дважды на фоне низких температур и пика потребления электроснабжение. Аварийные бригады филиала Восточные электрические сети оперативно устранили последствия отключений.

Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, причиной отключения основных питающих линий села Хомутово и деревни Куда стал перегруз сетей. Он возник в результате использования жителями частных домов электронагревательных приборов для отопления. Иркутская электросетевая компания напоминает, что эти сети не рассчитаны на электроснабжение электрических отопительных систем. Их использование может привести к отключениям электроэнергии.

Компанией предприняты необходимые меры для повышения надежности энергоснабжения и одновременно усилена работа по проверке соответствия заявленного потребителями уровня мощности и фактически используемого. Иркутская электросетевая компания рекомендует использовать печное отопление и генераторы для резервного энергоснабжения жилых помещений.