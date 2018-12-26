В Иркутском районе вновь отключилось электроснабжение Куды и Хомутово

Иркутский район, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе вновь частично лишились электроснабжения село Хомутово и деревня Куда.

Напомним, сегодня из-за сильных холодов и возросших нагрузок на линии электропередач уже были перебои с электроснабжением в этих населенных пунктах, но работа сетей была восстановлена.

Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, в 16:02 вновь отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово-ЖК Куда. Без электричества опять остались частично село Хомутово и деревня Куда. Персоналом филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети повреждение обнаружено, прогнозируемый срок устранения 19:00.