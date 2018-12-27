В Иркутском районе восстановлено электроснабжение

Иркутский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Куда и селе Хомутово Иркутского района 27 декабря в 14:03 было полностью восстановлено электроснабжение. Повреждение устранял филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» Восточные электрические сети.

Напомним, в Иркутском районе 27 декабря вновь произошли перебои с электроснабжением. В 10:10 отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово–ЖК Куда, в результате чего частично лишились электричества село Хомутово и деревня Куда.

Аналогичные отключения Куды и Хомутово происходили 26 декабря дважды на фоне низких температур и пика потребления электроснабжение. Аварийные бригады филиала Восточные электрические сети оперативно устранили последствия отключений.

Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, причиной отключения основных питающих линий села Хомутово и деревни Куда стал перегруз сетей. Он возник в результате использования жителями частных домов электронагревательных приборов для отопления. Иркутская электросетевая компания напоминает, что эти сети не рассчитаны на электроснабжение электрических отопительных систем. Их использование может привести к отключениям электроэнергии.

Компанией предприняты необходимые меры для повышения надежности энергоснабжения и одновременно усилена работа по проверке соответствия заявленного потребителями уровня мощности и фактически используемого. Иркутская электросетевая компания рекомендует использовать печное отопление и генераторы для резервного энергоснабжения жилых помещений.