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ЖКХ
29.12.2018

В Иркутском районе завершили работы на линии электропередач Хомутово – Куда

Иркутский район, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Куда и посёлке Хомутово Иркутского района полностью восстановлено электроснабжением. «Восточные электрические сети» Иркутской электросетевой компании 29 декабря устранили все повреждения, вызванные перегрузкой оборудования в период аномального понижения температур 25-27 декабря. Напомним, «Восточные электрические сети» отключили электроэнергию для замены провода на высоковольтной линии электропередач «Хомутово-ЖК Куда», повредившегося во время холодов 25-27 декабря.

В работах было задействовано пять бригад (32 сотрудника) и восемь единиц техники. Замена провода должна повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

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