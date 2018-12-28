В Иркутском районе завершили работы на линии электропередач Хомутово – Куда

В работах было задействовано пять бригад (32 сотрудника) и восемь единиц техники. Замена провода должна повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

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