В иркутском Зеленом успешно ликвидировали условную аварию на теплоисточнике

Иркутск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Учения по ликвидации последствий аварии на теплоисточнике в микрорайоне Зеленый прошли в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, согласно легенде в условиях низких температур произошла остановка котла на теплоисточнике, в жилых домах отключилось отопление и горячая вода. Специальные службы проработали вопросы оповещения, организации подвижного пункта управления мэра Иркутска, эвакуации и размещения населения, попавшего в зону ЧС, ликвидации аварии.

– Этот микрорайон выбран неслучайно, он находится в достаточном удалении от центра, что создает определённые трудности. По итогам учений можем с уверенностью сказать, что все городские службы готовы к быстрому реагированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, на каждом муниципальном предприятии сформированы оперативные бригады, имеется необходимая техника и материалы, – подчеркнула заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

В мероприятии участвовали представители администрации Иркутска, МКУ «Безопасный город», МУП «Иркутскавтодор», МУП «Водоканал». В рамках работы комиссии прошел смотр готовности сил и технических средств для устранения ЧС.

Напомним, микрорайон Зеленый находится на особом контроле мэрии, в том числе прохождение там отопительного сезона. В рамках подготовки котельной к зимнему периоду МУП «ТЭСИ» провел ряд профилактических мероприятий, муниципалитетом были проделаны ремонтные работы на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, общей протяженностью трубопроводов 4,5 км, в 2019 году запланирован ремонт еще 8 км.