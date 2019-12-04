В Иркутской области 20 муниципалитетов перейдут на способ начисления платы за ТКО, исходя из количества прописанных человек

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Двадцать муниципалитетов Иркутской области перейдут на способ начисления платы за ТКО, исходя из количества прописанных человек. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по урегулированию спорных вопросов при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора. Заседание состоялось под руководством заместителя председателя правительства региона Теймура Магомедова. Участие приняли представители муниципальных образований области, руководители министерств, региональный оператор. Напомним, что на предыдущем заседании рабочей группы 19 ноября главы муниципалитетов попросили дополнительное время, чтобы определиться окончательно со способом начисления платы за новую коммунальную услугу. – С 1 июля 2019 года три города Иркутской области – Саянск, Братск, Тайшет – перешли на способ начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, исходя из количества проживающих на жилплощади человек. Проведенный администрацией Братска анализ платы граждан, проживающих в МКД, показал, что после изменения способа начисления платы за обращение с ТКО только у 32% граждан плата снизилась, а у 68% уровень платы за услугу поднялся, – доложил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров. По данным ООО «Региональный северный оператор», размер начислений платы за услугу по обращению с ТКО на территории Тайшета после перехода на способ начисления «с человека» увеличился для населения на 8%. Несмотря на эти данные, 20 муниципальных образований все же приняли решение о начислении платы в зависимости от количества прописанных в квартире человек; поселок Тельма Усольского района отказался от этого намерения и остался на способе начисления с площади помещения; Иркутск и поселок Молодежный Иркутского района выбрали дифференцированный подход: в индивидуальном жилье – исходя из количества постоянно и временно проживающих граждан; в многоквартирных домах – в зависимости от площади жилого помещения. Кроме того, в отношении проживающих в общежитиях областного центра принято решение о начислении платы в зависимости от количества человек. – С 1 января 2019 года Иркутская область, как и вся Россия, вступила в новую непростую реформу. Однозначных решений, «золотой середины» пока нет ни у одного субъекта Российской Федерации. Задача сейчас – прийти к оптимальному для всех участников реформы варианту. Но прошу не забывать, что основная концепция «мусорной реформы» – сделать так, чтобы отходы утилизировались цивилизованно, а в перспективе перейти на раздельный сбор мусора и его переработку, – подчеркнул Теймур Магомедов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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