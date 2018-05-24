В Иркутской области на детские площадки потратили почти 70 миллионов рублей

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На приобретение детских площадок, их установку и обустройство в Иркутской области в рамках проекта «Народные инициативы» в 2016-2017 годах было направлено 51,4 млн рублей, общее финансирование в 2018-м на эти цели – еще 17,6 млн рублей. За три года сумма расходов «Народных инициатив» на детские площадки в Иркутской области составит 69 млн рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания.

– Перечень мероприятий включает как непосредственно приобретение и установку новых детских площадок, так и покупку отдельных малых форм, качелей, лавочек, а также спортивного оборудования, например, теннисных столов, шведских стенок для их установки на уже существующих площадках, – рассказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя расходование средств «Народных инициатив» за последние три года.

Спикер также отметил, что ежегодно площадки приобретают и устанавливают около 70 муниципальных образований региона.

– В небольшом селе это могла быть одна площадка, ряд крупных городов за один год приобретали 10-12 площадок. При этом обустройство зон отдыха для детей находит живой отклик у населения – нередко покупка оборудования оплачивается за счет средств «Народных инициатив», а его установку жители проводят собственными силами, – сказал Сергей Брилка.

Председатель Законодательного собрания также отметил, что проводимая в рамках «Народных инициатив» работа по созданию мест отдыха юных сибиряков перекликается с задачей, обозначенной в майском указе президента РФ по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет.

– Создание таких условий не ограничивается только местами в детских садах и ясельных группах. Для детей должны быть созданы все условия для гармоничного развития, в том числе, на придомовых территориях, во дворах, – подчеркнул Сергей Брилка.