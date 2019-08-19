|ЖКХ
|20.08.2019
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В Иркутской области на подготовку к зиме потратят 5,7 миллиардов рублей
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Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на подготовку отопительного сезона в этом году запланировано 5,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Об этом 20 августа на пресс-конференции рассказал замминистра ЖКХ по Иркутской области Евгений Ветров.
Из общей суммы 2,2 млрд – и бюджета Иркутской области, 840 млн – муниципального бюджета, остальное – средства предприятий.
Всего в Иркутской области необходимо подготовить к зиме 43,2 млн кв м жилого фонда. По данным на 19 августа, уже 74% домов готов входить в отопительный сезон. Подготовлено 672 теплоисточника из 994. Кстати, за последние пять лет в регионе закрыли более ста неэффективных электро- и мазутных котельных, за последний год – 11.
Из 3 тысяч 692 км тепловых сетей к эксплуатации в отопительном режиме готовы 2 тысячи 940 км, из 3 тысяч 550 км канализационных сетей – 2 тысячи 705 км.
Электросети готовы на 53,8%, трансформаторные подстанции – на 58%.
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