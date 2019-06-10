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11.06.2019

В Иркутской области намерены отменить разрешения на строительство теплосетей

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают расширить перечень случаев, при которых разрешение на строительство не требуется, дополнив его таким видом объектов как тепловые сети, строительство или реконструкция которых ведется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Автором законодательной инициативы выступил председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов. Вопрос рассмотрели 10 июня на заседании, участие в котором приняли вице-спикер областного парламента Ольга Носенко, заместитель председателя Валерий Хайдуков, депутаты Денис Шершнев и Виктор Кондрашов.

Проект закона сформирован в рамках реализации принятого в этом году правительством РФ плана «Трансформации делового климата», предусматривающего упрощение ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности по различным направлениям, в том числе включающим технологическое подключение к инженерным сетям. Как было отмечено, оформление разрешения на строительство требует длительного времени, что зачастую неоправданно увеличивает сроки строительства и ведет к дополнительным издержкам.

К примеру, по информации ПАО «Иркутскэнерго», принятие данных изменений позволит сократить срок строительства линейных объектов от 2 до 4 месяцев, а также снизить затраты на подключение потребителей. Отсутствие необходимости получения разрешения позволило бы сократить в предыдущие два года объем капиталовложений более чем на 34,4 млн рублей.

Как подчеркнул Николай Труфанов, предлагаемые к внесению изменения не повлекут за собой рост самовольного строительства, поскольку они не отменяют обязательного наличия проектной документации. Кроме того, принятие предлагаемого проекта закона не повлияет на безопасность строящихся объектов, так как в процессе их допуска в эксплуатацию принимают участие органы государственного технического надзора. Члены комитета рекомендовали рассмотреть законопроект в первом чтении на июньской сессии областного парламента.

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