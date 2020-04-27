В Иркутской области предлагают разработать программу развития энергетики до 2035 года

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо разработать программу развития энергетики региона до 2035 года. С такой инициативой выступили местные ученые и их поддержали представители МинЖКХ Приангарья.

Вопрос обсуждался 27 апреля на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Представители МинЖКХ рассказали депутатам о перспективах развития электросетевого комплекса Иркутской области в рамках разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области.

В целом сегодня система энергопотребления в Иркутской области избыточная – ее резерв составляет один гигаватт мощности. В то же время энергомощностей не хватает в Бодайбинском районе, и сейчас выполняется план мероприятий по их увеличению, особенно с ростом потребностей этой территории, поскольку в перспективе там ожидается развитие Сухого Лога, «Высочайшего» и других золотодобывающих предприятий.

Генерируемые в регионе мощности должны к 2023 году увеличиться на 209,5 мегаватт за счет строительства электростанций ИНК и на Ковыкте.

Между тем директор института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН Валерий Стенников отметил, что если озвученные планы на ближайшие годы вызывают мало вопросов, то что касается долгосрочного планирования, а в стратегию должны быть заложены перспективы до 2030 года, там есть много недоработок. Он отметил, что стоит привлечь к процессу научную общественность, а также заняться разработкой программы развития энергетики региона до 2035 года. Его поддержал и начальник отдела энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Максим Томишинец, отметив, что такая программа существовала в перспективе до 2020 года и такой документ необходимо разработать и на следующий период.