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ЖКХ
08.06.2018

В Иркутской области проводят торги на выбор подрядчиков для благоустройства городов

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В двух городах Иркутской области уже выбрали подрядчиков на благоустройство по проекту формирования комфортной городской среды. Ещё в нескольких торги сейчас проводятся. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В Саянске и Бирюсинске уже заключены контракты с подрядчиками и начаты работы. В Свирске, Черемхово, Нижнеудинске, Байкальске, Киренске, Слюдянке аукционы проводятся. В других муниципальных образованиях организована экспертиза достоверности сметной стоимости проектов.

Всего в Иркутской области на проект в этом году потратят 875,9 млн рублей, что на 25% выше, чем в 2017 году. На благоустройство дворовых и общественных территорий потратят 849,7 млн рублей, а на обустройство городских парков  предусмотрено 26,2 млн рублей. В 2018 году в рамках предоставленных субсидий предполагается благоустроить 198 дворовых и 52 общественных территории, говорят в правительстве Иркутской области.

В 2017 году общий объём средств, направленных в виде субсидий из областного и федерального бюджетов в муниципалитеты на благоустройство территорий, составил 700,1 млн рублей. Получателями субсидий стали 15 муниципальных образований Иркутской области. Было благоустроено 293 дворовых территории, 39 общественных пространств, семь парков.

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