В Иркутской области собираются построить 10 новых котельных в 2018 году

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье в плане работ на 2018 год с участием средств областного бюджета предусмотрено строительство десяти новых теплоисточников. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замглавы МинЖКХ области Евгения Ветрова.

Кроме того, предполагается реконструкция систем теплоснабжения в Тайшете, Рудногорске, поселке Новая Игирма Нижнеилимского района, разработка проектно-сметной документации по переводу электрокотельных поселка Турма Братского района, поселка Березняки Нижнеилимского района. Планируется вывод из эксплуатации 12 электрокотельных. В планах проведение капитального ремонта, модернизация оборудования 51 теплоисточника, инженерных сетей.

Об этом Евгений Ветров сообщил на выездной коллегии МинЖКХ Иркутской области в Вихоревке.

Всего в 2018 году по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» объем средств областного бюджета составляет 905 млн рублей. Со всеми муниципалитетами – участниками программы заключены соглашения (всего 87 МО). В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, заключаются муниципальные контракты.

Отмечено, что в рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов ежегодные рассмотрения соответствующих заявок муниципалитетов были перенесены с января-февраля на сентябрь года, предыдущего к плановому. Таким образом, перечень мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов фактически был сформирован в конце 2017 года.

В навигационный период 2018 года для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности населения и объектов экономики северных районов Иркутской области планируется завезти около 105 тысяч тонн угля и 15 тысяч тонн нефтепродуктов, в том числе в навигационный период должно быть завезено около 75% общего количества угля и около 25% общего объема жидкого топлива. В настоящее время отгружено 41,2 тысячи тонн угля – около 40% от общей потребности.