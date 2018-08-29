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ЖКХ
29.08.2018

В Иркутской области справились с дефицитом подрядчиков на капремонтах

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области больше нет проблемы с привлечением подрядчиков на проведение капремонтов в многоквартирных домах. Теперь не хватает проектных организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, к работам в Иркутской области привлекают только тех, кто входит в специальный реестр. Раньше было немного подрядчиков, теперь же в списке достаточно компаний, постоянно появляются новые. Но в реестре не хватает проектных организаций, входящих в реестр, готовых выполнить объём работ, предлагаемых фондом капремонта Иркутской области.

Сейчас, кстати, в регионе капитальный ремонт проводят на общую сумму 4,7 млрд рублей. Если раньше капитальный ремонт проводили в 90-200 домах региона в год, то сейчас – в 825. Охвачены как крупные города – Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, так и небольшие населённые пункты. Впервые в их число вошёл северный посёлок Мама Мамско-Чуйского района. Самый большой объём работ – в Иркутске. В его списке 358 объектов на сумму более 2 млрд рублей. Срок окончания работ по всем договорам – конец года.

Очередность проведения капитального ремонта домов определяет ранжирование, в ходе которого каждый дом оценивают по таким критериям, как продолжительность эксплуатации, физический износ, требуемые виды работ по капитальному ремонту, уровень оплаты собственниками за жилое помещение и коммунальные услуги. Кстати, собираемость взносов по области растёт и сейчас составляет около 70%.

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