В Иркутской области установили «мусорный» тариф на 2020 год

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба по тарифам Иркутской области установила предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Для регионального северного оператора отмечено снижение тарифов за услугу по обращению с ТКО для населения и юридических лиц, не являющихся плательщиками НДС: с 1 июля 2019 года тариф составлял 605 рублей 62 копеек за кубометр, а с 1 января 2020 года он составит 504 рубля 99 копеек за тот же объём. С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года тариф вырастет до 519 рублей 4 копейки. Снижение тарифа для зоны «Север» связано с освобождением регионального оператора от уплаты НДС.

В зоне действия регионального оператора «ООО РТ-НЭО Иркутск» (зона «Юг») предельные единые тарифы на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения будут действовать с 1 января по 30 июня 2020 года в размере 557 рублей 76 копеек за кубометр, что соответствует тарифам, установленным на второе полугодие 2019 года, с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 576 рублей 5 копеек. Рост тарифов с 1 июля 2020 года составит 3,3% и не превысит предельный индекс изменения роста платы граждан за коммунальные услуги (5,5%).

Напомним, что в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, к зоне «Север» относятся муниципальные образования: Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский, Усть-Кутский районы.

В зону «Юг» входят: Иркутск, Ангарск,. Тулун и Тулунский район, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Слюдянский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский районы.