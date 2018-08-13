Муниципалитетам Иркутской области пообещали гранты за лучшие практики благоустройства территорий

Иркутская область, 14.08.18 (ИА "Телеинформ"), - Для муниципалитетов Иркутской области с лучшими практиками благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрят гранты. Глава региона поручил регправительству выработать систему поощрения на следующий год. Подобная система уже существует на федеральном уровне.

- У нас есть все возможности установить на уровне области и свои гранты для тех, кто хорошо работает. Те, кто уделяют этому большое внимание, получат поощрение, - заявил 14 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании Регионального совета.

Как сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта области Артур Сулейменов, на 2019 год муниципалитетам на реализацию проекта предусмотрены­ субсидии в общем объеме 873 млн рублей. Их отбор для распределения денег проведут в октябре – ноябре этого года.

Некоторые мэры также обратили внимание на необходимость сокращения сроков процедур перед непосредственными работами. Сибирский климат жестко ограничивает подрядчиков по срокам, что вызывает определенные проблемы.