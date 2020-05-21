|Новости ЖКХ в Иркутской области
|22.05.2020
|
|
В иркутской приемной Алексея Распутина сформирована заявка на обработку пораженных тлей деревьев
|
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В приемной депутата думы Иркутска, члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексея Распутина по обращениям жителей сформирована заявка на обработку пораженных тлей деревьев.
Как сообщает пресс-служба партии, в заявку вошли 33 адреса. Дополнительно сообщается, что в МУПЭП «Горзеленхоз» организован колл-центр по приему обращений по обработке деревьев от насекомых вредителей по телефону: 22-07-42. Обращения также принимают по номеру 48-69-32 МКУ «Городская среда».