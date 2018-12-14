В котельных трех поселков Иркутской области запас топлива не дотягивает до норматива

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Янгель Нижнеилимского, поселках Тубинский и Железнодорожный Усть-Илимского районов зафиксировано отсутствие нормативного запаса топлива на котельных, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья со ссылкой на региональное МинЖКХ.

Специалисты министерства по поручению председателя правительства региона Руслана Болотова оценили качество прохождения отопительного сезона в северных населенных пунктах.

Начальник отдела коммунальных систем министерства Игорь Кузнецов сообщил, что в поселке Тубинский ситуацию контролируют местные власти. Формирование нормативного запаса топлива осложнено тем, что тарифы, установленные для теплоснабжающего предприятия, не в полном объеме обеспечивали фактические расходы, связанные, в том числе, с ростом цен на энергоносители. Из-за задолженности перед поставщиками электроэнергии и топлива на расчетный счет организации был наложен арест. Сейчас экономически обоснованный тариф утвержден. Из аварийно-технического запаса района предприятию выделена 1000 тонн угля. Руководство района оперативно откликается на решение проблем в ходе прохождения осенне-зимнего отопительного периода в поселке, ООО «Тубинский» проводит активную работу по взысканию задолженности с населения через суд.

В поселке Железнодорожный основной причиной, препятствующей созданию нормативного запаса топлива, является низкая платежная дисциплина потребителей коммунальных услуг, из-за чего образовалась задолженность АОР НП «Концессия-Илим» по уплате налогов. Собираемость коммунальных платежей с населения не превышает 75% от начисленной. В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения и муниципальных учреждений министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области принято решение о выделении Железнодорожному 5000 тонн угля из областного аварийно-технического запаса.

– В Янгелевском городском поселении задолженность за потребленные энергоресурсы образовалась не только из-за неплатежей населения, но и долгов образовательных учреждений. Тариф для МУП «Янгелевское ЖКХ» до настоящего времени не утвержден, а глава муниципального образования без обоснованных причин отказался подписывать документы для получения субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, – подчеркивают в облправительстве.

Как отмечено, с начала отопительного сезона уголь на теплоисточник поставляется из аварийно-технического запаса Иркутской области. Уже выделено 2500 тонн угля. В поселке было проведено комиссионное обследование объектов жизнеобеспечения, жилого фонда, образовательных учреждений, которое показало, что, несмотря на отсутствие перебоев в теплоснабжении, температура в помещениях квартир и объектов соцкультбыта ниже нормативной.

– Теплотрасса – в норме. Два котла на котельной работают, два – в резерве. Но, в целях экономии, теплоноситель поступает в сеть несоответствующей нормативам температуры. Проще говоря, экономят уголь, – сказал Игорь Кузнецов.

На теплоснабжающем предприятии поселка Янгель до настоящего времени отсутствуют договор поставки и график поставки топлива, в областную службу по тарифам не предоставлены документы, необходимые для расчета экономически обоснованного тарифа, не проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

Между тем, напомним, ранее «из-за угрозы срыва отопительного сезона в связи с отсутствием сформированного запаса топлива на котельной» в Янгеле местные власти на один день вводили режим ЧС. Он был снят после выделения поселку 1500 тонн угля.