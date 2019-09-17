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17.09.2019

В Куйтуне благоустроили сквер по проекту «Городская среда»

Куйтунский район, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Куйтун Иркутской области завершилось благоустройство сквера по адресу Карла Маркса 36 «Б». В приёмке объекта 16 сентября приняли участие секретарь Куйтунского местного отделения «Единой России», мэр Куйтунского района Алексей Мари, исполнительный секретарь местного отделения партии Светлана Коршун, член местного политсовета партии, глава поселения Людмила Яковлева, а также депутаты городского и районного поселений, представители общественной палаты.

Благоустройство сквера началось 21 июня и завершилось в срок – 15 сентября. За это время подрядчик заасфальтировал дорожки, установил урны, туалеты и скамейки, разместил детскую игровую зону и спортивную площадку. На благоустройство сквера было выделено 3 млн 956 тысяч рублей, из них 3 млн 214 тысяч рублей из федерального бюджета, 704 тысяч рублей – областного, 37 тысяч рублей – из местного, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Во время приемки объекта партийцы высказали несколько замечаний подрядчику, он обещал исправить все недочеты за свой счет в течение недели. Кроме того, во время приемки сквера администрация поселения приняла решение за свой счет установить там дополнительные лавочки. А мэр Куйтунского района Алексей Мари также пообещал выделить денежные средства на две детские горки, которые дополнительно установят в игровой зоне сквера.

– Жители рады, что теперь появилась безопасная зона для прогулок, игр и развлечений, которая выглядит презентабельно. Несмотря на дождливую погоду, которая стояла большую часть времени ремонтных работ, благоустройство парка завершилось в срок. Солнечная погода на этой неделе позволит населению прогуляться по обновленному скверу, – прокомментировала Светлана Коршун.

Глава городского поселения Людмила Яковлева рассказала, что в этом сквере на следующий год уже запланировано проведение нескольких крупных мероприятий, таких, как празднование Дня семьи, любви и верности. Также в планах администрации в ближайшее время оборудовать центральный вход в сквер.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан.

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