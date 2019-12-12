В Куйтунском районе завершили строительство водовода

Куйтунский район, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершен проект по строительству локального водовода в поселке Харик Куйтунского района.

После завершения испытаний и устранения замечаний по объекту будет выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации – жители поселка получат качественную чистую воду. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, пишет пресс-служба губернатора.

– Ввод водовода в эксплуатацию будет произведён до конца текущего месяца – к Новому году, – подчеркнула начальник отдела коммунальных систем министерства Екатерина Устинова.

Проект локального водовода централизованного водоснабжения, по словам Екатерины Устиновой, реализован благодаря национальному проекту «Экология» федерального проекта «Чистая вода» разработанного Минстроем России совместно с Минприроды России. Целью проекта является модернизации систем водоснабжения малых и средних населенных пунктов.

Общая протяжённость водовода составила 13,9 км. При строительстве использовались современные материалы, прошедшие проверку и тестирование. Это обеспечит долговечность и бесперебойное функционирование системы водоснабжения. Строительство выполнено с опережением сроков.

Финансирование сооружения объекта осуществлялось за счет средств разных бюджетов, общая стоимость составила 95,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 91,8 млн руб., областного бюджета – 3,8 млн рублей, местного бюджета – 118,3 тысячи рублей).