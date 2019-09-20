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21.09.2019

В Ленинском районе Иркутска завершают благоустройство 33 дворовых территорий

Иркутск, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска завершают благоустройство 33 дворовых территорий. В 13 из них ведутся комплексные работы. Ход ремонта проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– В 2020-м году Ленинскому округу исполнится 100 лет. К юбилейной дате стараемся сделать как можно больше для его развития. В этом году продолжаем работу по благоустройству дворов в Ленинском округе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Начиная с 2015 года отремонтировали 173 двора, в том числе 43 из них – комплексно, – отметил глава города.

Дмитрий Бердников оценил ход работ в трех дворовых территориях. Во дворе дома №21 по Муравьева заменили покрытие проезжей части, тротуары, высадили деревья, сделали газон, поставили скамейки и урны. Также здесь будет установлена спортивная площадка.

– Работа, проведенная на этой территории – пример комплексного подхода. В прошлые годы были отремонтированы близлежащие дворы – на Украинской, 17 и Сибирских партизан, 20. В этом году, кроме этого двора, провели благоустройство двух соседних: на Муравьева, 19 и 23 заасфальтировали территорию, обустроили тротуары и газоны, – рассказала заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом Татьяна Жичина.

На Севастопольской, 216 обустроили площадку с тренажерами, установили ограждение детской площадки, заменили бордюры, сделали тротуары, провели формовочную обрезку деревьев. Во дворе дома №180 по улице Баумана заменили покрытие проезжей части, бордюры. Установили современную детскую площадку, скамейки, урны. Провели озеленение.

Кроме того, за последние два года в Ленинском округе благоустроили восемь общественных пространств. Сейчас идет ремонт территории на въезде в Ново-Ленино, в следующем году будет произведена реконструкция МАФ «Тюльпан». Построена школа №69 в микрорайоне «Эволюция», детский сад на 350 мест на улице Ярославского, спортивный модуль на территории школы №29. Капитально отремонтирован стадион «Локомотив». Всего на округе установили 127 детских и спортивных площадок.

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