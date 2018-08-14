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ЖКХ
14.08.2018

В Листвянке на очистных сооружениях обнаружили течь

Иркутский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Листвянка Иркутского района обнаружили течь из блоков ёмкостей очистных сооружений. Сейчас она устранена, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Поломка случилась у ручья Распопиха. Эксплуатирующая организация по требованию надзорного ведомства обследовала стенку биореактора блока ёмкостей очистных сооружений  и приняла меры к восстановлению герметизации стенки в месте выхода трубы.

Кроме того, предприятие разработало технико-экономическое обоснование визуально-инструментального обследования зданий, сооружений и конструкций КОС без вывода их из эксплуатации. Документы направлены собственнику – администрации Листвянского МО для подготовки документации по объявлению и проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении КОС.

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