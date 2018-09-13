В малых населенных пунктах Приангарья предлагают выкупать мусор

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В малых населенных пунктах Иркутской области предлагается в выкупать мусор, который в основном состоит из стекла и пластика. Об этом 13 сентября журналистам сообщил заместитель генерального директора ООО «РТ-НЭО Иркутск» (регоператор южной зоны) Сергей Пур.

Как отметила заместитель регионального министра природных ресурсов и экологии Нина Абаринова, в Иркутской области много трудностей с реализацией реформы по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Она напомнила, что в Приангарье утверждена территориальная схема обращения с ТКО, определены два оператора по южной и северной зонам. Предстоит утвердить тарифы за услуги по вывозу ТБО. Новая система начнет работать с 1 января 2019 года.

По словам Сергея Пура, сейчас с муниципалитетами ведут разъяснения по поводу реформы. Оператор ведет работу по снижению тарифа. Кроме того, предлагается создавать центры обращения с отходами. Это будут мусоросортировочные линии. Также оператор хочет внедрять поля компостирования органических фракций.

Помимо всего прочего, предлагается возобновить в школах Иркутской области сбор макулатуры. В этой связи можно будет также определить регионального оператора, который возьмет на себя всю эту работу.