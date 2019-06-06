|ЖКХ
|07.06.2019
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В Мамско-Чуйском районе 7 июня аварийно отключилось электричество
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Мамско-Чуйский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района днем 7 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Инцидент случился в 13:45 по местному времени на Вл-110 кВ протяженностью 23 км, принадлежащей «Облкомунэнерго», причина аварии устанавливается.
Под отключение попали населенные пункты Мама, Луговской, Мусковит, Колотовка и Витимский, в которых проживают 4374 человека. В населенных пунктах имеются резервные источники энергоснабжения.
Для установления причины аварии направлена аварийно восстановительная бригада «Облкомунэнерго» в составе восьми человек и двух единиц техники.