В Мамско-Чуйском районе 7 июня аварийно отключилось электричество

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска взыскал с «Южного управления жилищно-коммунальными системами» и компании «Сфера» 39 тысяч рублей в пользу горожанки за то, что в её квартире не устранили плесень. Об этом сообщает пресс-служба суда.