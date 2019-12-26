В микрорайоне Солнечный второй раз за два дня отключили свет из-за аварии

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Солнечный 27 декабря около 15:20 из-за аварии отключили свет. Ориентировочно электроэнергию восстановят к 19.00, сообщается в соцсетях «Иркутской электросетевой компании». Под отключение попали улица Байкальская и проспект Маршала Жукова. Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причин отключения. Отметим, в Солнечном аварийное отключение происходит второй раз за два дня. Так, 26 декабря те же улицы попали под отключение около 11.00. Электроснабжение потребителей «Южных электрических сетей» было восстановлено к 13.00. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

иркутскэнерго

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.