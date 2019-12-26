|ЖКХ
|27.12.2019
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В микрорайоне Солнечный второй раз за два дня отключили свет из-за аварии
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Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Солнечный 27 декабря около 15:20 из-за аварии отключили свет. Ориентировочно электроэнергию восстановят к 19.00, сообщается в соцсетях «Иркутской электросетевой компании».
Под отключение попали улица Байкальская и проспект Маршала Жукова. Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причин отключения.
Отметим, в Солнечном аварийное отключение происходит второй раз за два дня. Так, 26 декабря те же улицы попали под отключение около 11.00. Электроснабжение потребителей «Южных электрических сетей» было восстановлено к 13.00.