В МинЖКХ не ожидают проблем с отопительным сезоном в подтопленных территориях Иркутской области

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рисков, связанных с началом отопительного сезона в районах, пострадавших от наводнения, не наблюдается. Об этом 20 августа на пресс-конференции заявил замминистра ЖКХ по Иркутской области Евгений Ветров.

– Рисков, что начало отопительного сезона сдвинется, мы не видим. У нас в области отопительный сезон стартует 1 сентября, в Тулуне в прошлом году он начался в 20 числах. На сегодняшний момент никаких условий, которые не позволят начать отопительный период с отступлением от графика по Тулуну и по Нижнеудинску, мы не видим, – сказал он.

Он отметил, что природные катаклизмы, безусловно, оказали влияние на коммунальные системы. Особенно пострадал Тулун. Городу на восстановление объектов ЖКХ выделили в общей сложности 217 млн рублей. В первую очередь, силы брошены на ликвидацию последствий паводка на водозаборе Красный Яр, где было затоплено всё оборудование. Кроме того, пострадали четыре котельные в микрорайонах ЛДК и Жукова, а также городской теплоисточник и котельная №2. Водо- и электроснабжение этих объектов уже восстановлено, также ведётся ремонт канализационного коллектора.

Что касается затопленных многоквартирных домов, то сейчас из подвалов убирают ил и просушивают их. Откачивать воду из этих помещений нельзя, сказал замминистра, поскольку это может негативно повлиять на конструкцию зданий.

В Нижнединске на 15 млн рублей планируется отремонтировать сеть теплоснабжения. С 19 августа в городе запустили питьевую воду. Кроме того, в Нижнеудинске к 1 ноября 2019 года реконструируют водозабор, на котором установят новые фильтровальные станции и оборудование для обеззараживания воды. Всего городу выделено 105 млн рублей на устранение последствий наводнения в сфере ЖКХ.

Ещё 25 млн рублей выделены Тулунскому и Чунскому району, где повреждения носят локальный характер. В Байкальске, который пострадал от паводка в июле 2019 года, ремонтируют канализационный трубопровод через реку Солзан, чтобы неочищенные сточные воды не попадали сначала в этот водоём, а потом и в Байкал. На это выделено 16 млн рублей.