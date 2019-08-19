ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
ЖКХ
20.08.2019

В МинЖКХ не ожидают проблем с отопительным сезоном в подтопленных территориях Иркутской области

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рисков, связанных с началом отопительного сезона в районах, пострадавших от наводнения, не наблюдается. Об этом 20 августа на пресс-конференции заявил замминистра ЖКХ по Иркутской области Евгений Ветров.

– Рисков, что начало отопительного сезона сдвинется, мы не видим. У нас в области отопительный сезон стартует 1 сентября, в Тулуне в прошлом году он начался в 20 числах. На сегодняшний момент никаких условий, которые не позволят начать отопительный период с отступлением от графика по Тулуну и по Нижнеудинску, мы не видим, – сказал он.

Он отметил, что природные катаклизмы, безусловно, оказали влияние на коммунальные системы. Особенно пострадал Тулун. Городу на восстановление объектов ЖКХ выделили в общей сложности 217 млн рублей. В первую очередь, силы брошены на ликвидацию последствий паводка на водозаборе Красный Яр, где было затоплено всё оборудование. Кроме того, пострадали четыре котельные в микрорайонах ЛДК и Жукова, а также городской теплоисточник и котельная №2. Водо- и электроснабжение этих объектов уже восстановлено, также ведётся ремонт канализационного коллектора.

Что касается затопленных многоквартирных домов, то сейчас из подвалов убирают ил и просушивают их. Откачивать воду из этих помещений нельзя, сказал замминистра, поскольку это может негативно повлиять на конструкцию зданий.

В Нижнединске на 15 млн рублей планируется отремонтировать сеть теплоснабжения. С 19 августа в городе запустили питьевую воду. Кроме того, в Нижнеудинске к 1 ноября 2019 года реконструируют водозабор, на котором установят новые фильтровальные станции и оборудование для обеззараживания воды. Всего городу выделено 105 млн рублей на устранение последствий наводнения в сфере ЖКХ.

Ещё 25 млн рублей выделены Тулунскому и Чунскому району, где повреждения носят локальный характер. В Байкальске, который пострадал от паводка в июле 2019 года, ремонтируют канализационный трубопровод через реку Солзан, чтобы неочищенные сточные воды не попадали сначала в этот водоём, а потом и в Байкал. На это выделено 16 млн рублей.

Тэги:
 
Другие новости раздела «ЖКХ»:
В МинЖКХ не ожидают проблем с отопительным сезоном в подтопленных территориях Иркутской области20.08.2019
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рисков, связанных с началом отопительного сезона в районах, пострадавших от наводнения, не наблюдается. Об этом 20 августа на пресс-конференции заявил замминистра ЖКХ по Иркутской области Евгений Ветров.
Теплоисточник на биотопливе планируют построить в Усть-Куте в 2020 году20.08.2019
-2020-
Усть-Кут, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект нового теплоисточника для Усть-Кута, который будет работать на отходах лесной промышленности, уже готов. К строительству планируют приступить в 2020 году. Об этом 20 августа на пресс-конференции рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.
В Иркутске обустраивают сквер «Южный»20.08.2019
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске приступили к обустройству сквера «Южный», который находится в границах домов №8, 8А и 10 микрорайона Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Свердловском округе Иркутска приступили к благоустройству нового парка20.08.2019
2019-08-19-09-32-14
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Свердловского округа Иркутска приступили к благоустройству парка инициативной молодежи (ПИМ), который расположен в границах улиц Пушкина, Терешковой, Клары Цеткин.
Законодательное собрание рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде19.08.2019
Усть-Удинский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде.
Руслан Болотов в Тулуне проверил подготовку к зиме объектов жизнеобеспечения, пострадавших от паводков19.08.2019
Тулун, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов проверил организацию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на ряде объектов жизнеобеспечения Тулуна, пострадавших от паводков – канализационных насосных станциях №№ 3, 4, котельных микрорайона Жукова и ЛДК, водозаборе «Красный Яр».
Из бюджета Иркутской области выделят 30 млн рублей на ремонт больницы в Новой Уде19.08.2019
Усть-Удинский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова в ходе рабочей поездки в Усть-Удинский район побывали в участковой больнице в селе Новая Уда.
В Приангарье 23 образовательных учреждения, пострадавших от наводнения, откроются после ремонта с начала учебного года19.08.2019
-23-
Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала учебного года откроются после ремонта 23 образовательных учреждения (восемь дошкольных и 15 общеобразовательных организаций), которые пострадали от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Сергея Левченко.
В Иркутске за три года для маломобильных горожан обустроили больше 400 пандусов и парковок16.08.2019
Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за три года действия программы по доступной среде для инвалидов и маломобильных жителей купили четыре четыре низкопольных автобуса, обустроили 217 парковочных мест и 240 пандусов (съездов) с применением тактильной плитки.
В Октябрьском округе Иркутска до конца сентября обновят 17 детских и спортивных площадок16.08.2019
Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Октябрьского округа Иркутска ведутся работы по обновлению 17 детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Ангарске директора УК оштрафовали за то, что в штате организации не было ответственного за лифты16.08.2019
2019-08-16-08-26-15
Ангарск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Директора ангарской управляющей компании «Жилищное управление» оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Речь идёт, в частности, об эксплуатации лифтов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Звезду» оштрафуют на 50 тысяч рублей за ангарские лифты15.08.2019
2019-08-15-03-54-21
Ангарск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Звезда» привлекли к административной ответственности за невыполнение обязательств при замене лифтов в Ангарске.
В Свердловском округе Иркутска с 15 по 17 августа отключат холодную воду15.08.2019
-15-17-
Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском округе Иркутска с 15 по 17 августа отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на «Водоканал».
В Баяндаевском районе по требованию прокуратуры должны установить 476 мусорных контейнеров14.08.2019
Баяндаевский район, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском районе по требованию прокуратуры должны приобрести и установить 476 мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Куйтуне благоустроили сквер Бабушкина в рамках партпроекта «Городская среда»14.08.2019
2019-08-14-04-49-57
Куйтунский район, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтуне благоустроили сквер на улице Бабушкина в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Мэру Тулуна внесли представление за отставание в восстановлении объектов ЖКХ после наводнения13.08.2019
Тулун, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура вынесла мэру Тулуна Юрию Кариху представление в связи с недостаточно эффективным освоением денег, выделенных на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Иркутскстат: «коммуналка» за месяц в среднем подорожала на 3,4%13.08.2019
2019-08-13-04-15-06
Иркутская область, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги, в среднем, повысились на 3,4%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
В Братске завершилось благоустройство двора в рамках партпроекта «Городская среда»12.08.2019
Братск, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске завершилось благоустройство двора в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда». Ремонт прошел возле домов №5, 5А и 7 на улице Советская. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В Тулуне и Нижнеудинске новые дамбы будут строить в других районах12.08.2019
2019-08-12-03-00-25
Иркутская область, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Нижнеудинске новые дамбы будут строить в других районах. Сейчас специалисты продумывают варианты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Прокуратурой Ленинского района города Иркутска выявлены нарушения при капитальном ремонте многоквартирного дома12.08.2019
Иркутск, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Ленинского района Иркутска проведена выездная проверка по исполнению требований жилищного законодательства при выполнении работ по капремонту крыши многоквартирного дома № 20 по улице Сибирских Партизан.
В Правобережном округе Иркутска благоустраивают двор по мотивам русских сказок09.08.2019
Иркутск, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Во дворе многоквартирного дома №37 на улице 5-й Армии в Иркутске при благоустройстве детскую площадку оформят в стиле русских народных сказок.
Областное Минлеса вынудили ликвидировать четыре несанкционированные свалки на территории Ольхонского района09.08.2019
Ольхонский район, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре несанкционированных свалки ликвидированы в Бугульдейском лесничестве в Ольхонском районе.
В Иркутской области предприниматели в суде оспаривают возросшие в разы тарифы на вывоз мусора09.08.2019
2019-08-09-07-33-27
Иркутская область, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 23 владельца сетей магазинов оспорили в суде норматив по вывозу мусора для юрлиц. Из-за этого норматива в ходе «мусорной реформы» платежи за вывоз ТБО в регионе выросли в 3-10 раз.
Более 12 км сетей капитально отремонтируют в микрорайоне Зеленый в Иркутске09.08.2019
-12-
Иркутск, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 12 км сетей капитально отремонтируют в иркутском микрорайоне Зеленый. Первый этап работ завершен полностью – заменены 3,65 км сетей. Кроме того, ведется модернизация котельной микрорайона.
В двух детских оздоровительных лагерях под Иркутском проведут капремонт в 2020 году08.08.2019
Иркутский район, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Под Иркутском в 2020 году планируют выполнить капитальный ремонт клуба в детском лагере отдыха и досуга «Байкал» и столовой в оздоровительном лагере «Эколог». Мэр областного центра Дмитрий Бердников провел выездное совещание на местах планируемых работ.
В Ольхонском районе убрали четыре стихийные свалки08.08.2019
2019-08-08-02-30-41
Ольхонский район, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бугульдейском лесничестве под контролем судебных приставов ликвидированы четыре несанкционированных свалки протяженностью от одного до пяти километров в лесу в местности Волчья Падь и при въезде в поселок Бугульдейка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
СМИ: в Госдуме предложили включать отопление из-за похолодания летом08.08.2019
Москва, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление летом во время сильного похолодания. По его словам, главное причиной для этого является падение температуры ниже климатической нормы, сообщают argumenti.ru.
Прокуратура: власти шести подтопленных тайшетских поселков с опозданием начали восстанавливать теплоисточники07.08.2019
Тайшетский район, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В шести населенных пунктах Тайшетского района органы местного самоуправления не приняли мер к восстановлению теплоисточников на первоначальном этапе ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Мэрия: до конца недели контейнерные площадки в Иркутске очистят от ТКО07.08.2019
Иркутск, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Контейнерные площадки, расположенные во дворах жилых домов Иркутска, очистят от твердо-коммунальных отходов до конца недели, сообщают мэрия областного центра и региональный оператор по обращению с ТКО.
Военные железнодорожники завершат строительство береговой дамбы в Тулуне до конца недели07.08.2019
Тулун, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа, передислоцированного из Хакасии, занимаются восстановлением земляной береговой дамбы в Тулуне, которая пострадала во время паводка на реке Ия.
Сергей Левченко: необходимо максимально ускорить работы по восстановлению водозаборов в Нижнеудинске и Тулуне07.08.2019
2019-08-07-01-12-28
Иркутская область, 07.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на очередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, которое он провел вечером 6 августа в Тулуне, потребовал максимально ускорить работы по восстановлению штатной работы водозаборов в городах Нижнеудинске и Тулуне.
В Тайшете проходит благоустройство дворов в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда»06.08.2019
Тайшет, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете начались работы по благоустройство дворов в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда».
На реке Лена завершается завоз топливно-энергетических ресурсов на север Иркутской области06.08.2019
Иркутская область, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На реке Лена завершается завоз топливно-энергетических ресурсов в северные районы Иркутской области.
Прокуратура разбирается в причинах антисанитарии на улицах Иркутска06.08.2019
2019-08-06-08-08-34
Иркутск, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутска провела проверку по факту захламления города твердыми коммунальными отходами. Оказалось, что причиной этого служит отказ компаний ООО «Петр и компания», ООО «САХ» и ООО «Иртранском» от исполнения обязательств по транспортировке отходов.
В затопленных Тулуне и Нижнеудинске начали создавать инфраструктуру для нового строительства05.08.2019
2019-08-05-08-20-09
Тулун, Нижнеудинск, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Нижнеудинске начали готовить площадки под строительство новых домов для людей, потерявших жилье во время наводнения.
Читать все новости раздела «ЖКХ»
Новости ЖКХ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске