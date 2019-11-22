В нескольких деревнях Ольхонского района произошло аварийное отключение электричества

Ольхонский район, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В деревнях Черноруд, Кулура, Кучулга, Шида и Сарма Ольхонского района 22 ноября в 10:15 произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом на своей странице в соцсетях пишет Иркутская электросетевая компания.

На место немедленно выехала бригада «Восточных электрических сетей». В 11:40 удалось восстановить электроснабжение в деревнях Шида и Сарма. В Курме, на базе отдыха Шида, в Хадарте и «Байкальской сказке» продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Ориентировочное время включения электричества – 16:00.