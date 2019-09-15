В нескольких десятках домов в Иркутске аварийно отключено электричество

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В нескольких десятках домов Иркутске произошло аварийное отключение электроэнергии, аварийная служба «Южных электрических сетей» не справляется с массовыми авариями. Об этом сообщает пресс-служба СРО «Содружество ЖКХ».

О том, что несколько часов нет света, написали на одном из информационных порталов Иркутска жители дома №26А по улице Донская. В некоторых квартирах не было света уже в 06:00. В аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании «Южное управление ЖКС» поступило три заявки. После первой в 6:59 аварийная служба выехала для осмотра сетей в доме. Проверка показала, что причина отсутствия электричества – нет фазы с подстанции «Южных электросетей».

– Подстанция расположена на улице Донская, 7, на ней перегорели предохранители на нескольких фазах и часть домов на этой улице находится без электричества. «Диспетчерская» Свет38 дает информацию, что к 15:00 электроснабжение восстановлено. Но фактически это не так: «Южные электрические сети» подтвердили, что аварийная бригада до сих пор не выезжала на место аварии, – пишет «Содружество ЖКХ».

Также организация сообщает, что подобные отключения, связанные с перегоревшими предохранителями накануне отопительного сезона, происходят каждый год. Электросети не справляются с нагрузками, которые дают обогреватели в квартирах. Сейчас таких аварий в городе десятки: на бульваре Рябикова, в Первомайском, Волжской и Донской. Ночью без света остался микрорайон Университетский.

Аварийных бригад «Южных электрических сетей» не хватает, чтобы оперативно реагировать на вызовы. Но так как поставщик электроэнергии, в отличие от управляющих компаний, может устранять аварию до 24 часов, времени на то, чтобы вернуть свет в дома иркутян, еще достаточно.