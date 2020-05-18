В нескольких городах Бурятии очистные сооружения использовали с нарушениями закона

Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии по требованию прокурора устраняются грубые нарушения закона при эксплуатации очистных сооружений в Улан-Удэ, Гусиноозерске, Бабушкине и поселке Селенгинск. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее по иску прокурора на муниципалитет и органы государственной власти республики возложены обязанности по строительству очистных сооружений в Селенгинске. Однако это обстоятельство не освобождает эксплуатирующую организацию от принятия мер по повышению качества очистки сточных вод до момента начала работы новых очистных.

Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, МУП «ЖКХ «Селенга» не соблюдало требования по эффективной очистке стоков. Для устранения нарушений прокурором руководителю предприятия внесено представление. В настоящее время решается вопрос о приобретении ультрафиолетового оборудования для дополнительного очищения воды.

Нарушения выявлены и при эксплуатации правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ. Во исполнение представления прокурора МУП «Водоканал» получено экспертное заключение о соответствии проекта нормативов санитарным правилам, приняты мер по получению разрешения на выбросы.

Нормативы допустимых сбросов в водные объекты не разрабатывались и не утверждались ООО «Горводоканал» (Гусиноозерск) и ООО «КОС» (Бабушкин), что создавало условия для неограниченного сброса загрязняющих веществ в водоемы. Кроме того, река Мысовка использовалось в отсутствие соответствующей разрешительной документации. По результатам прокурорского вмешательства организована работа по разработке нормативов, оформлению необходимых разрешений.