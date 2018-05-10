В нижнеудинском селе Катарбей в этом году отремонтируют зрительный зал дома культуры

Нижнеудинский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Почти 1 млн рублей получит клуб в селе Катарбей Нижнеудинского района на текущий ремонт зрительного зала. Это станет возможным благодаря участию ДК в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», который успешно реализуется на территории Иркутской области под руководством регионального координатора, депутата ГД РФ Андрея Чернышева. Его помощник и руководитель управления по культуре администрации Нижнеудинского района по поручению депутата посетили 3-4 мая сельские клубы, чтобы на месте ознакомиться с теми масштабными преобразованиями, которые уже произошли, и теми, которые только предстоят. Напомним, в прошлом году благодаря проекту три клуба района – МКУК в селе Худоеланское и в поселке Шумский, а также ДК «Спутник» в Нижнеудинске – смогли значительно улучшить свою материально-техническую базу. Каждый клуб на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов получил по 1 млн 627 тысяч 612 рублей. – Мы с вами находимся в зале, в котором вы были год назад. Посмотрите, какие разительные перемены произошли. Наш зал превратился в сказочный терем. Но в то же время он стал современным и удобным для нашего зрителя, – с гордостью рассказывает директор МКУК Худоеланского МО Марина Файзулина о переменах. Мягкие кресла установлены на смену ветхим и деревянным. Обновлена одежда сцены, а зал полностью укомплектован современным звуковым и световым оборудованием. Говорит, о таком и не мечтали. Теперь каждый концерт проходит с аншлагом. – Все новое оборудование мы впервые продемонстрировали нашим жителям на вечер отдыха на Новый год. Все это был так красиво. Весь зал был в шоке, и я сама некоторое время стояла, открыв рот, и наблюдала за всем этим. Фееричное было зрелище. Все красиво, все сверкает. Я столько лет работаю в клубе и даже не мечтала, что такое может быть, – говорит Марина Файзулина. Все эти перемены подвигли коллектив и на то, чтобы взяться за ремонт самого зрительного зала, которого здесь не было с момента открытия. К работе подключились все жители села: красили, штукатурили. Помогали, кто чем мог. Установили 14 конвекторов. Отмечено, что на достигнутом здесь не останавливаются. Подготовили необходимые документы в областное министерство культуры на включение объекта в программу капитального ремонта. Верят, что в следующем году свое 45-летие клуб отметит уже в обновленном здании. Клуб в Шумском свое 55-летие в прошлом году встретил, как говорится, «при полном параде». Благодаря участию в партпроекте закупили три комплекта оборудования: для выездных и танцевальных концертов, а также оборудовали зрительный зал по последнему слову техники. Творческим коллективам сшили костюмы. Одежда появилась и у сцены. – Жителями поселка совсем по-другому воспринимается наш Дом культуры. Благодаря программе, благодаря ремонту, благодаря одежде сцены. Благодаря тому, что мы смогли одеть наших артистов. Благодаря тому, что у них теперь есть настоящие микрофоны и звук идет в зал. Конечно, теперь у нас полный зал и овации, – рассказывает директор МКУК Шумского МО Валентина Шигельдеева. В Нижнеудинском ДК «Спутник» также было решено большую часть средств направить на приобретение звука, света и механики для сцены. Всего в прошлом году 47 клубов из 25 муниципальных образований Приангарья получили поддержку в рамках партпроекта. Между тем клуб в Катарбее только готовится к переменам. Все средства пойдут на актовый зал площадью 300 кв метров. Строители заменят потемневшие от времени стеновые панели из ДВП на новые и современные. При этом сам зал будет освещаться не восемью лампами, а светодиодной подсветкой, которая будет установлена по периметру всего потолка, который, к слову, также будет новый. К работам приступят уже на следующей неделе. Строители заверили: обновленный актовый зал сможет принять первых зрителей уже через два месяца. – У нас здание 1972 года постройки. Ремонт был только частичный. Меняли проводку, делали крышу. А основной зал, зрительный, куда приходят люди, где мы проводим концерты, его нужно было сделать, – говорит директор МКУК Катарбейского МО Людмила Кузитенко. – Хочется выразить благодарность «Единой России», что такие проекты существуют. Это не единственный объект, который принимал участие в этом проекте. Надеюсь, что этот проект будет развиваться еще более активно в районе, – отметил начальник управления по культуре администрации Нижнеудинского района Константин Абрамов. Напомним, Иркутская область на реализацию проектов в сфере культуры из федерального бюджета получит более 40 млн рублей. Всего же общий объем средств, который предусмотрен на реализацию проекта с учетом софинансировния из регионального и местного бюджетов, составит почти 50 млн рублей. В этом году благодаря проекту «Единой России» «Культура малой Родины» положительные перемены произойдут в 37 клубах Приангарья, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей чернышев

единая россия

нижнеудинский район Тэги: View the discussion thread.