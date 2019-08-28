В общежитиях ИГУ завершается плановый ремонт

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершается плановый ремонт в общежитиях Иркутского государственного университета. Специалисты обещают закончить работы и полностью передать жилье студентам в сентябре, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году университет отдал приоритет в ремонте четырем общежитиям. Два из них находятся на левой стороне Ангары по улице Улан-Баторская: № 9 на 350 человек и № 10 – самое крупное, вместимость 1000 человек. Два – на правой стороне Ангары по улице Байкальская на 150 человек каждое: №№ 13 и 15.

– В «девятке» мы отремонтировали пять секций, а это 28 комнат. Они много лет стояли аварийные, было решено восстановить эти комнаты, – отметила заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Марина Мелякина.

Текущий ремонт провели и в общежитии №10 – привели в порядок 11-й этаж. В течение осени этого года предстоят еще восстановительные работы по кровле. Отметим, что университет планирует привести в полный порядок все этажи (поочередно) этого здания.

Также в обоих общежитиях для комфорта студентов установлена новая бытовая техника: холодильники, электрические плиты, стиральные машины. Кстати, теперь на 11-м этаже «десятки» появятся и две просторные кухни.

В общежитиях №13 и №15 проведен косметический ремонт мест общего пользования. Работы еще на закончены, специалисты обещают завершить работы до 10 сентября.