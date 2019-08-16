В Октябрьском округе Иркутска до конца сентября обновят 17 детских и спортивных площадок

Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Октябрьского округа Иркутска ведутся работы по обновлению 17 детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На площадках устанавливают новые качели, скамьи и урны, детские игровые и спортивные комплексы, различные тренажеры и другое оборудование. Все работы находятся на контроле специалистов комитета по управлению Октябрьским округом.

На пяти площадках, расположенных во дворах жилых домов по адресам: улица Донская, 6-а и 26, улица Красноказачья, 104, улица Байкальская, 247 и 249-а новое оборудование уже установлено, на семи подрядчики приступили к работам.

Обновление детских и спортивных площадок началось 17 июля и завершится до конца сентября 2019 года, говорят в администрации Иркутска.

